FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Rolls-Royce-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Am 16.11.2021 wurden Rolls-Royce-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,44 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 69,545 Rolls-Royce-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,51 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 939,28 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 839,28 Prozent.
Zuletzt verbuchte Rolls-Royce einen Börsenwert von 111,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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