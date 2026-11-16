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Lohnende Rolls-Royce-Investition?

FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Rolls-Royce-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
16.40 EUR 0.17 EUR 1.06 %
Charts | News | Analysen

Am 16.11.2021 wurden Rolls-Royce-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,44 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 69,545 Rolls-Royce-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,51 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 939,28 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 839,28 Prozent.

Zuletzt verbuchte Rolls-Royce einen Börsenwert von 111,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Rolls-Royce Analysen

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Datum Rating Analyst
12.11.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research

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