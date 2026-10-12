FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Rolls-Royce-Anlage im Blick

12.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Rolls-Royce-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 12.10.2023 wurde das Rolls-Royce-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Rolls-Royce-Papiers betrug an diesem Tag 2,12 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 472,144 Rolls-Royce-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 13,85 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.540,13 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 554,01 Prozent zugenommen.

Rolls-Royce wurde am Markt mit 114,95 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net