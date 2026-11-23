Rolls-Royce-Performance im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Rolls-Royce-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Rolls-Royce-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Rolls-Royce-Anteile bei 2,31 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 433,473 Rolls-Royce-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5.516,37 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Papiers am 20.11.2026 auf 12,73 GBP belief. Mit einer Performance von +451,64 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Rolls-Royce einen Börsenwert von 104,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net