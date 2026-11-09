FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Rolls-Royce-Aktien verdienen können.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Rolls-Royce-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,33 GBP wert. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4.295,533 Rolls-Royce-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 12,61 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54.175,26 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 441,75 Prozent gesteigert.
Der Rolls-Royce-Wert an der Börse wurde auf 104,24 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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