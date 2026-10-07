FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sage gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Sage-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Sage-Papier bei 7,42 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Sage-Aktie investiert hat, hat nun 13,486 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135,54 GBP, da sich der Wert eines Sage-Papiers am 06.10.2026 auf 10,05 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,54 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Sage bezifferte sich zuletzt auf 9,01 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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