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Sage-Investment

FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sage von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Sage-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sage PLC
12.20 EUR 0.20 EUR 1.67 %
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Vor 1 Jahr wurde das Sage-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 11,10 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 900,901 Sage-Anteilen. Die gehaltenen Sage-Anteile wären am 18.08.2026 9.576,58 GBP wert, da der Schlussstand 10,63 GBP betrug. Damit wäre die Investition 4,23 Prozent weniger wert.

Sage war somit zuletzt am Markt 9,40 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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