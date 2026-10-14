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FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sage-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Sage-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sage PLC
12.70 EUR 0.10 EUR 0.79 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die Sage-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 11,53 GBP. Wer vor 1 Jahr 1.000 GBP in die Sage-Aktie investiert hat, hat nun 86,768 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,90 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 945,34 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 5,47 Prozent.

Sage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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