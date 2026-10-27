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FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Scottish Mortgage Investment Trust-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scottish Mortgage Investment Trust Plc
15.32 0.10 0.62 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie statt. Der Schlusskurs der Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile betrug an diesem Tag 6,43 GBP. Hätte ein Anleger 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 155,569 Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen. Die gehaltenen Scottish Mortgage Investment Trust-Papiere wären am 26.10.2026 2.369,32 GBP wert, da der Schlussstand 15,23 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +136,93 Prozent.

Scottish Mortgage Investment Trust war somit zuletzt am Markt 15,85 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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