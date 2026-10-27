FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Scottish Mortgage Investment Trust-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie statt. Der Schlusskurs der Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile betrug an diesem Tag 6,43 GBP. Hätte ein Anleger 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 155,569 Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen. Die gehaltenen Scottish Mortgage Investment Trust-Papiere wären am 26.10.2026 2.369,32 GBP wert, da der Schlussstand 15,23 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +136,93 Prozent.
Scottish Mortgage Investment Trust war somit zuletzt am Markt 15,85 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Scottish Mortgage Investment Trust
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scottish Mortgage Investment Trust
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen