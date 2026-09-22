FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor einem Jahr abgeworfen

Rentable Scottish Mortgage Investment Trust-Investition?

22.09.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Scottish Mortgage Investment Trust -Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,38 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 879,121 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie auf 15,55 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.665,93 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +36,66 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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