FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Scottish Mortgage Investment Trust-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,38 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 879,121 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie auf 15,55 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.665,93 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +36,66 Prozent.
Am Markt war Scottish Mortgage Investment Trust jüngst 16,01 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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