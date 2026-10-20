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FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scottish Mortgage Investment Trust Plc
15.30 -0.32 -2.03 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11,26 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,885 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 15,62 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,78 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 38,78 Prozent.

Am Markt war Scottish Mortgage Investment Trust jüngst 16,09 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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