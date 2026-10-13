FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 10 Jahren verdient

Lohnendes Scottish Mortgage Investment Trust-Investment?

13.10.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,31 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3.021,148 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 49.592,15 GBP, da sich der Wert einer Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie am 12.10.2026 auf 16,42 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 395,92 Prozent gesteigert.

Der Scottish Mortgage Investment Trust-Wert an der Börse wurde auf 17,06 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net