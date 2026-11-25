Segro-Investment

Vor Jahren Segro-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Segro-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Segro-Aktie bei 8,09 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 100 GBP in die Segro-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,364 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (9,14 GBP), wäre die Investition nun 113,01 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 13,01 Prozent gleich.

Der Segro-Wert an der Börse wurde auf 12,32 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net