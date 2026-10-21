FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel hätte eine Investition in Segro von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Segro-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Segro-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,92 GBP. Hätte ein Anleger 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Segro-Aktie investiert, befänden sich nun 144,550 Segro-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 9,01 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.302,98 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,30 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Segro eine Börsenbewertung in Höhe von 12,11 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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