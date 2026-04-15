FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Segro von vor 5 Jahren eingebracht

Frühe Anlage

Vor Jahren in Segro-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Segro-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,10 GBP. Bei einem Segro-Investment von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 990,297 Segro-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 21.04.2026 7.080,62 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7,15 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,19 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Segro bezifferte sich zuletzt auf 9,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net