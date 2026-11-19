FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Severn Trent eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Severn Trent-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22,20 GBP. Bei einem Severn Trent-Investment von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 450,450 Severn Trent-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 32,82 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.783,78 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,84 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Severn Trent eine Börsenbewertung in Höhe von 9,99 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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