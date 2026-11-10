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Rentable Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition?

FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
43.54 EUR -0.45 EUR -1.03 %
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Am 10.11.2025 wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28,75 GBP. Bei einem 1.000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 34,789 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.287,53 GBP, da sich der Wert einer Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie am 09.11.2026 auf 37,01 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +28,75 Prozent.

Shell (ex Royal Dutch Shell) war somit zuletzt am Markt 211,39 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.11.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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