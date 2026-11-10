FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Am 10.11.2025 wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28,75 GBP. Bei einem 1.000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 34,789 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.287,53 GBP, da sich der Wert einer Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie am 09.11.2026 auf 37,01 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +28,75 Prozent.
Shell (ex Royal Dutch Shell) war somit zuletzt am Markt 211,39 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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