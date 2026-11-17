Langfristige Investition

Bei einem frühen Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 17.11.2023 wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile an diesem Tag bei 26,09 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 383,362 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 16.11.2026 14.205,48 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 37,06 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 42,05 Prozent.

Zuletzt verbuchte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Börsenwert von 210,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net