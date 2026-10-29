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Rentable Spirax-Sarco Engineering-Investition?

FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Spirax-Sarco Engineering-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Spirax-Sarco Engineering PLC
87.50 EUR 0.50 EUR 0.57 %
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Vor 1 Jahr wurde die Spirax-Sarco Engineering-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Spirax-Sarco Engineering-Aktie an diesem Tag 71,75 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,394 Spirax-Sarco Engineering-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 104,18 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Anteils am 28.10.2026 auf 74,75 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 4,18 Prozent.

Der Spirax-Sarco Engineering-Wert an der Börse wurde auf 5,52 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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