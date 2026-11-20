Profitable Standard Life-Investition?

Wer vor Jahren in Standard Life-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurde die Standard Life -Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4,88 GBP. Bei einem Investment von 1.000 GBP in Standard Life-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 204,876 Standard Life-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Standard Life-Papiers auf 8,94 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.831,59 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 83,16 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Life

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Life

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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