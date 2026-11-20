FTSE 100-Titel Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Life von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Standard Life-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurde die Standard Life-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4,88 GBP. Bei einem Investment von 1.000 GBP in Standard Life-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 204,876 Standard Life-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Standard Life-Papiers auf 8,94 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.831,59 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 83,16 Prozent.
Jüngst verzeichnete Standard Life eine Marktkapitalisierung von 9,14 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Life
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Life
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen