Lukrativer Standard Life-Einstieg?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Standard Life-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Standard Life-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Standard Life-Anteile bei 6,39 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die Standard Life-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.564,833 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2026 auf 8,88 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.895,71 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 38,96 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Standard Life eine Marktkapitalisierung von 8,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net