DAX 26.794 +0,1%ESt50 6.404 +0,1%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,21 -2,5%Nas 25.366 -0,4%Bitcoin 62.714 -2,8%Euro 1,1055 -0,0%Öl 95,5 -0,4%Gold 3.897 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lukrativer Standard Life-Einstieg?

FTSE 100-Titel Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Life-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Standard Life-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Life PLC Registered Shs
11.12 EUR -0.08 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen

Am 13.11.2025 wurden Standard Life-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Standard Life-Papier an diesem Tag 6,81 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Standard Life-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,695 Standard Life-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Standard Life-Papiers auf 9,45 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,80 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 38,80 Prozent.

Standard Life markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Standard Life Aktie News

Werbung

Standard Life Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Standard Life nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.