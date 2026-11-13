FTSE 100-Titel Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Life-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Lukrativer Standard Life-Einstieg?

13.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Standard Life-Aktien gewesen.

Am 13.11.2025 wurden Standard Life-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Standard Life-Papier an diesem Tag 6,81 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Standard Life-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,695 Standard Life-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Standard Life-Papiers auf 9,45 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,80 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 38,80 Prozent.

Standard Life markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net