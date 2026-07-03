FTSE 100-Titel Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Life-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Langfristige Investition

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Vor Jahren in Standard Life-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Standard Life-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Standard Life-Papier an diesem Tag 5,36 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.864,280 Standard Life-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15.799,78 GBP, da sich der Wert eines Standard Life-Anteils am 02.07.2026 auf 8,48 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 58,00 Prozent.

Standard Life wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,36 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net