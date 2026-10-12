FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StJamess Place von vor 5 Jahren bedeutet

StJamess Place-Investmentbeispiel

12.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen StJamess Place-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die StJamess Place-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,27 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,006 StJamess Place-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 72,69 GBP, da sich der Wert eines StJamess Place-Anteils am 09.10.2026 auf 10,38 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 27,31 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von StJamess Place bezifferte sich zuletzt auf 5,13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net