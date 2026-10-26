FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StJamess Place von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in StJamess Place eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 1 Jahr wurden StJamess Place-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die StJamess Place-Aktie bei 13,39 GBP. Bei einem Investment von 10.000 GBP in die StJamess Place-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 746,826 StJamess Place-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (10,86 GBP), wäre die Investition nun 8.110,53 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 18,89 Prozent eingebüßt.
StJamess Place war somit zuletzt am Markt 5,38 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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