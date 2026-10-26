Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühe Investition

FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StJamess Place von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in StJamess Place eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
St.James's Place PLC
13.00 EUR 0.20 EUR 1.56 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden StJamess Place-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die StJamess Place-Aktie bei 13,39 GBP. Bei einem Investment von 10.000 GBP in die StJamess Place-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 746,826 StJamess Place-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (10,86 GBP), wäre die Investition nun 8.110,53 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 18,89 Prozent eingebüßt.

StJamess Place war somit zuletzt am Markt 5,38 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle St.Jamess Place Aktie News

Werbung

St.Jamess Place Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für St.Jamess Place nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
17.01.14 StJamess Place kaufen Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.