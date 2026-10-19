FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tesco-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Tesco-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Tesco-Aktie bei 2,72 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die Tesco-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.674,539 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 5,35 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19.658,78 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 96,59 Prozent erhöht.
Tesco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 33,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen