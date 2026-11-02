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Rentable Tesco-Investition?

FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tesco-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
6.50 EUR -0.05 EUR -0.76 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde das Tesco-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,74 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 364,964 Tesco-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 5,40 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.970,80 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 97,08 Prozent erhöht.

Insgesamt war Tesco zuletzt 33,53 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Tesco Analysen

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Datum Rating Analyst
12.06.25 Tesco Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.22 Tesco Buy UBS AG
17.06.22 Tesco Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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