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Tesco-Performance

FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesco von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Tesco-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5.95 EUR -0.05 EUR -0.83 %
Charts | News | Analysen

Die Tesco-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,69 GBP wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 GBP in die Tesco-Aktie investierten, hätten nun 371,441 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.871,32 GBP, da sich der Wert eines Tesco-Papiers am 09.10.2026 auf 5,04 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +87,13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Tesco belief sich zuletzt auf 31,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Tesco Analysen

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Datum Rating Analyst
12.06.25 Tesco Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.22 Tesco Buy UBS AG
17.06.22 Tesco Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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