FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesco von vor 5 Jahren verdient

Tesco-Performance

12.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Tesco-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Tesco-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,69 GBP wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 GBP in die Tesco-Aktie investierten, hätten nun 371,441 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.871,32 GBP, da sich der Wert eines Tesco-Papiers am 09.10.2026 auf 5,04 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +87,13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Tesco belief sich zuletzt auf 31,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net