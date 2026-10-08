FTSE 100-Titel Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tritax Big Box REIT von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Tritax Big Box REIT-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Tritax Big Box REIT-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 1,28 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 1.000 GBP in die Tritax Big Box REIT-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 784,025 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.110,18 GBP, da sich der Wert eines Tritax Big Box REIT-Papiers am 07.10.2026 auf 1,42 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 11,02 Prozent gleich.
Tritax Big Box REIT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,16 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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