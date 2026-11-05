FTSE 100-Titel Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tritax Big Box REIT von vor 10 Jahren verdient

Tritax Big Box REIT-Investment

05.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Tritax Big Box REIT-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Tritax Big Box REIT-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 1,27 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.881,214 Tritax Big Box REIT-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,50 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 11.782,42 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +17,82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Tritax Big Box REIT bezifferte sich zuletzt auf 4,32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net