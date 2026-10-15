FTSE 100-Titel Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel wäre ein Investment in Tritax Big Box REIT von vor einem Jahr heute wert

Lohnende Tritax Big Box REIT-Anlage?

15.10.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Tritax Big Box REIT-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Das Tritax Big Box REIT -Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Tritax Big Box REIT-Papier bei 1,44 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in das Tritax Big Box REIT-Papier investiert hätte, hätte er nun 6.925,208 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,44 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 9.944,60 GBP wert. Damit wäre die Investition 0,55 Prozent weniger wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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