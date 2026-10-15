FTSE 100-Titel Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel wäre ein Investment in Tritax Big Box REIT von vor einem Jahr heute wert
Wer vor Jahren in Tritax Big Box REIT-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Das Tritax Big Box REIT-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Tritax Big Box REIT-Papier bei 1,44 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in das Tritax Big Box REIT-Papier investiert hätte, hätte er nun 6.925,208 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,44 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 9.944,60 GBP wert. Damit wäre die Investition 0,55 Prozent weniger wert.
Am Markt war Tritax Big Box REIT jüngst 4,17 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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