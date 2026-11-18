Profitable Unilever-Anlage?

Vor Jahren Unilever-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Unilever-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Unilever-Anteile bei 41,15 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24,301 Unilever-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 49,56 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.204,24 GBP wert. Damit wäre die Investition um 20,42 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Unilever belief sich zuletzt auf 108,83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net