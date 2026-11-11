FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unilever-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Unilever-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Unilever-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 42,20 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,369 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 49,39 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,03 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,03 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Unilever belief sich jüngst auf 105,93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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