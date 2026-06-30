FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel hätte eine Unilever-Investition von vor 5 Jahren eingefahren

Unilever-Investment im Blick

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Unilever-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Unilever-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Unilever-Anteile an diesem Tag bei 45,46 GBP. Bei einem Unilever-Investment von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 219,965 Unilever-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Unilever-Aktie auf 45,28 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.958,91 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,41 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 98,65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net