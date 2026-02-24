FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unilever von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das Unilever-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 42,05 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 237,839 Unilever-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Unilever-Papiers auf 54,72 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.014,54 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +30,15 Prozent.
Der Unilever-Wert an der Börse wurde auf 119,15 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
