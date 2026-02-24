DAX25.045 +0,2%Est506.151 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 +3,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.617 +2,3%Euro1,1789 +0,1%Öl71,12 -0,1%Gold5.180 +0,7%
Lukrative Unilever-Anlage?

FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unilever von vor einem Jahr verdient

25.02.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Unilever eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever PLC
62,72 EUR -0,35 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurde das Unilever-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 42,05 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 237,839 Unilever-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Unilever-Papiers auf 54,72 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.014,54 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +30,15 Prozent.

Der Unilever-Wert an der Börse wurde auf 119,15 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Unilever PLC

