FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Unilever von vor 5 Jahren eingebracht

Lukrativer Unilever-Einstieg?

Vor Jahren Unilever-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die Unilever-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Unilever-Anteile bei 45,53 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in das Unilever-Papier investiert hätte, befänden sich nun 21,965 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 901,67 GBP, da sich der Wert einer Unilever-Aktie am 02.06.2026 auf 41,05 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 9,83 Prozent verringert.

Am Markt war Unilever jüngst 89,48 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net