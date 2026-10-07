FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Unilever von vor einem Jahr angefallen

Rentable Unilever-Anlage?

07.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Unilever-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Unilever-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 46,55 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1.000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 21,481 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.10.2026 981,47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 45,69 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 1,85 Prozent verkleinert.

Unilever wurde am Markt mit 96,76 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net