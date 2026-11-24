Lohnende United Utilities-Investition?

Vor Jahren in United Utilities-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades United Utilities -Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die United Utilities-Aktie bei 11,09 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 90,212 United Utilities-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 15,28 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.378,44 GBP wert. Damit wäre die Investition um 37,84 Prozent gestiegen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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