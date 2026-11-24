FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in United Utilities-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades United Utilities-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die United Utilities-Aktie bei 11,09 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 90,212 United Utilities-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 15,28 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.378,44 GBP wert. Damit wäre die Investition um 37,84 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von United Utilities betrug jüngst 11,31 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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