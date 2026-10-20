DAX 25.083 -0,9%ESt50 6.091 -0,9%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,78 +0,3%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.597 -0,6%Euro 1,1217 +0,0%Öl 111,3 +1,6%Gold 4.120 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnende United Utilities-Anlage?

FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Utilities von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in United Utilities-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Utilities PLC
17.41 EUR -0.34 EUR -1.92 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurden United Utilities-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die United Utilities-Aktie an diesem Tag bei 11,83 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 GBP in die United Utilities-Aktie investierten, hätten nun 845,666 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.10.2026 12.431,29 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14,70 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,31 Prozent angewachsen.

United Utilities markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle United Utilities Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

United Utilities Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Utilities nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.11.25 United Utilities Buy Deutsche Bank AG
23.11.12 United Utilities Group neutral Exane-BNP Paribas SA
19.05.05 United Utilities: Underweight JP Morgan
01.04.05 United Utilities: Underperform Goldman Sachs

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.