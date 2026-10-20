FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Utilities von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in United Utilities-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 1 Jahr wurden United Utilities-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die United Utilities-Aktie an diesem Tag bei 11,83 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 GBP in die United Utilities-Aktie investierten, hätten nun 845,666 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.10.2026 12.431,29 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14,70 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,31 Prozent angewachsen.
United Utilities markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,11 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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