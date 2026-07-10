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Lukrative Vodafone Group-Investition?

FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: Hätte sich eine Vodafone Group-Investition von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?

Das wäre der Verdienst eines frühen Vodafone Group-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vodafone Group PLC
1.42 EUR 0.07 EUR 5.07 %
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Die Vodafone Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 1,16 GBP. Bei einem Investment von 10.000 GBP in das Vodafone Group-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.604,371 Vodafone Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Vodafone Group-Papiers auf 1,16 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.002,58 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 0,03 Prozent gesteigert.

Vodafone Group wurde am Markt mit 25,86 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
13.07.26 Vodafone Group Sell UBS AG
13.07.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.06.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
11.06.26 Vodafone Group Equal Weight Barclays Capital