FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Lohnende Vodafone Group-Anlage?

09.10.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vodafone Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Vodafone Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Vodafone Group-Papier letztlich bei 1,12 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8.912,418 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (1,24 GBP), wäre die Investition nun 11.087,05 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,87 Prozent vermehrt.

Vodafone Group war somit zuletzt am Markt 29,59 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net