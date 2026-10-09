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FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vodafone Group-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vodafone Group PLC
1.40 EUR -0.07 EUR -4.67 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Vodafone Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Vodafone Group-Papier letztlich bei 1,12 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8.912,418 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (1,24 GBP), wäre die Investition nun 11.087,05 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,87 Prozent vermehrt.

Vodafone Group war somit zuletzt am Markt 29,59 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
13:16 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
04.09.26 Vodafone Group Buy Goldman Sachs Group Inc.

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