Weir Group-Investment

Das wäre der Verdienst eines frühen Weir Group-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Weir Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,40 GBP wert. Hätte ein Anleger 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Weir Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 57,488 Weir Group-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 22,06 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.268,18 GBP wert. Mit einer Performance von +26,82 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Weir Group jüngst 5,51 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net