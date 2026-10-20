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Investmentbeispiel

FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Weir Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Weir Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Weir Group PLC
30.80 EUR -1.00 EUR -3.14 %
Charts | News | Analysen

Weir Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,56 GBP. Wer vor 3 Jahren 10.000 GBP in die Weir Group-Aktie investiert hat, hat nun 569,476 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 26,32 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.988,61 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +49,89 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Weir Group bezifferte sich zuletzt auf 6,92 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
21.12.12 Weir Group kaufen Exane-BNP Paribas SA
14.11.12 Weir Group neutral Nomura
07.11.12 Weir Group outperform Exane-BNP Paribas SA
07.11.12 Weir Group neutral J.P. Morgan Cazenove
07.11.12 Weir Group buy Deutsche Bank AG

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