FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Weir Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Weir Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Weir Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,56 GBP. Wer vor 3 Jahren 10.000 GBP in die Weir Group-Aktie investiert hat, hat nun 569,476 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 26,32 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.988,61 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +49,89 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Weir Group bezifferte sich zuletzt auf 6,92 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Weir Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Weir Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen