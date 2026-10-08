FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Whitbread von vor 5 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Whitbread-Aktie gebracht.
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Vor 5 Jahren wurde das Whitbread-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Whitbread-Anteile an diesem Tag 32,51 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 30,757 Whitbread-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Whitbread-Aktie auf 24,72 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 760,32 GBP wert. Mit einer Performance von -23,97 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Whitbread eine Marktkapitalisierung von 4,26 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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