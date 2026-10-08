FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Whitbread von vor 5 Jahren verloren

Profitables Whitbread-Investment?

08.10.26 10:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Whitbread-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurde das Whitbread -Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Whitbread-Anteile an diesem Tag 32,51 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 30,757 Whitbread-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Whitbread-Aktie auf 24,72 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 760,32 GBP wert. Mit einer Performance von -23,97 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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