FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Hochrechnung

12.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Whitbread-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Whitbread-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 29,83 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Whitbread-Aktie investiert, befänden sich nun 3,352 Whitbread-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Whitbread-Papiers auf 28,15 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,37 GBP wert. Die Abnahme von 100 GBP zu 94,37 GBP entspricht einer negativen Performance von 5,63 Prozent.

Whitbread markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net