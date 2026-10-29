FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Whitbread-Einstiegs gewesen.
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Die Whitbread-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Whitbread-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 32,88 GBP. Bei einem Investment von 1.000 GBP in Whitbread-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,414 Whitbread-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 832,42 GBP, da sich der Wert eines Whitbread-Papiers am 28.10.2026 auf 27,37 GBP belief. Damit wäre die Investition 16,76 Prozent weniger wert.
Whitbread markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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