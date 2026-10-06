FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 3 Jahren eingefahren

Hochrechnung

06.10.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die 3i-Aktie gebracht.

Am 06.10.2023 wurde die 3i-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das 3i-Papier an diesem Tag bei 20,16 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das 3i-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,960 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,12 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,64 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 19,64 Prozent.

Zuletzt verbuchte 3i einen Börsenwert von 26,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net