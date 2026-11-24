3i-Investmentbeispiel

Bei einem frühen 3i-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde das 3i-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 32,36 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 30,902 3i-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 25,85 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 798,83 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -20,12 Prozent.

Zuletzt verbuchte 3i einen Börsenwert von 25,53 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net