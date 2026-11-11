DAX 26.563 +0,8%ESt50 6.376 +0,8%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,67 +0,3%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 66.072 +0,1%Euro 1,1138 -0,3%Öl 92,7 +1,3%Gold 4.049 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lukrative Aberdeen Group-Anlage?

FTSE 100-Wert Aberdeen Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aberdeen Group von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren Aberdeen Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aberdeen Group
2.71 EUR -0.04 EUR -1.53 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Aberdeen Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,64 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.749,519 Aberdeen Group-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 2,30 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.323,89 GBP wert. Damit wäre die Investition 36,76 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Aberdeen Group bezifferte sich zuletzt auf 4,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Aberdeen Group Aktie News

Werbung

Aberdeen Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aberdeen Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.07.13 Standard Life verkaufen Nomura
16.04.13 Standard Life verkaufen Morgan Stanley
11.04.13 Standard Life verkaufen Bernstein
20.03.13 Standard Life verkaufen Barclays Capital
28.02.13 Standard Life verkaufen Credit Suisse Group

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.