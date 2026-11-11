FTSE 100-Wert Aberdeen Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aberdeen Group von vor 10 Jahren gekostet

Lukrative Aberdeen Group-Anlage?

11.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Aberdeen Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Aberdeen Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,64 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.749,519 Aberdeen Group-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 2,30 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.323,89 GBP wert. Damit wäre die Investition 36,76 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Aberdeen Group bezifferte sich zuletzt auf 4,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net