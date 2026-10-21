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Rentable Aberdeen Group-Anlage?

FTSE 100-Wert Aberdeen Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aberdeen Group von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Aberdeen Group-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aberdeen Group
2.76 EUR 0.01 EUR 0.44 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Aberdeen Group-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,01 GBP. Bei einem 10.000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4.965,243 Aberdeen Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 2,35 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.668,32 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +16,68 Prozent.

Zuletzt verbuchte Aberdeen Group einen Börsenwert von 4,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.07.13 Standard Life verkaufen Nomura
16.04.13 Standard Life verkaufen Morgan Stanley
11.04.13 Standard Life verkaufen Bernstein
20.03.13 Standard Life verkaufen Barclays Capital
28.02.13 Standard Life verkaufen Credit Suisse Group

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