FTSE 100-Wert Aberdeen Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aberdeen Group von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Aberdeen Group-Investment gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Aberdeen Group-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,01 GBP. Bei einem 10.000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4.965,243 Aberdeen Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 2,35 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.668,32 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +16,68 Prozent.
Zuletzt verbuchte Aberdeen Group einen Börsenwert von 4,20 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aberdeen Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aberdeen Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen