FTSE 100-Wert Aberdeen Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aberdeen Group-Investment von vor 10 Jahren verloren

Langfristige Investition

19.08.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Aberdeen Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 19.08.2016 wurden Aberdeen Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Aberdeen Group-Anteile bei 3,53 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.833,664 Aberdeen Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 6.891,47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,43 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 31,09 Prozent vermindert.

Der Aberdeen Group-Wert an der Börse wurde auf 4,38 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net