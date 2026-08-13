FTSE 100-Wert Aberdeen Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aberdeen Group-Investment von vor 10 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Aberdeen Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Am 19.08.2016 wurden Aberdeen Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Aberdeen Group-Anteile bei 3,53 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.833,664 Aberdeen Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 6.891,47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,43 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 31,09 Prozent vermindert.
Der Aberdeen Group-Wert an der Börse wurde auf 4,38 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.07.13
|Standard Life verkaufen
|Nomura
|16.04.13
|Standard Life verkaufen
|Morgan Stanley
|11.04.13
|Standard Life verkaufen
|Bernstein
|20.03.13
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|Barclays Capital
|28.02.13
|Standard Life verkaufen
|Credit Suisse Group